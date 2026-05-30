03:42, 30 мая 2026

Омбудсмен Морозова: Украинские военные с 2014 года убили 9917 мирных жителей в ДНР
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Svetlana Vozmilova / Global Look Press

Почти 10 тысяч мирных жителей Донецкой народной республики (ДНР) погибли и более 16 тысяч человек получили ранения от атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) с 2014 года, сообщила омбудсмен ДНР Дарья Морозова. Об этом пишет РИА Новости.

«С 2014 года по сегодняшний день ВСУ убили 9917 мирных жителей. Ранения получили более 16 тысяч гражданских лиц», — указала она.

Морозова добавила, что с начала спецоперации в ДНР от атак украинских военных погибли 5555 человек и пострадали 8693 мирных жителя.

Ранее четыре украинских боевика получили от 21 до 23 лет за обстрел мирных в ДНР.

