04:03, 30 мая 2026Мир

Американский профессор заявил о бессмысленности дальнейших боевых действий для Киева

Профессор Миршаймер: Киев никогда не сможет вернуть потерянные территории
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Дальнейшее затягивание боевых действий с Россией бессмысленно для Киева, заявил профессор Чикагского университета Джон Миршаймер в интервью Дэниелу Дэвису, размещенному на его YouTube-канале.

По его словам, Украина уже навсегда лишилась Крыма, Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), Запорожской и Херсонской областей.

«В интересах Украины достичь мирного соглашения как можно быстрее, чтобы заключить максимально выгодную сделку. Украинцы никогда не вернут те <…> территории, которые они потеряли», — подчеркнул он.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что республики Донбасса, а также Херсонскую и Запорожскую области можно считать «условно новыми» регионами России.

