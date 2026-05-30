Профессор Миршаймер: Киев никогда не сможет вернуть потерянные территории

Дальнейшее затягивание боевых действий с Россией бессмысленно для Киева, заявил профессор Чикагского университета Джон Миршаймер в интервью Дэниелу Дэвису, размещенному на его YouTube-канале.

По его словам, Украина уже навсегда лишилась Крыма, Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), Запорожской и Херсонской областей.

«В интересах Украины достичь мирного соглашения как можно быстрее, чтобы заключить максимально выгодную сделку. Украинцы никогда не вернут те <…> территории, которые они потеряли», — подчеркнул он.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что республики Донбасса, а также Херсонскую и Запорожскую области можно считать «условно новыми» регионами России.