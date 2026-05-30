Инструктор Вооруженных сил Украины (ВСУ) Антон Черный в эфире YouTube-канала «Испанский стыд» сравнил украинские штурмы с обрядом жертвоприношения.

Он отметил, что перед выездом бойцов очень сильно обрабатывают, убеждают в необходимости идти на бой, в том числе тех, кто не имел до этого никакого отношения к армии и был мобилизован. Некоторые люди быстро начинают верить в свой героизм и относятся ко всему агрессивно.

Черный добавил, что возникает непонимание, почему кто-то на Украине не желает воевать, в то время как другие готовы пожертвовать собой, и «государство их максимально берет в оборот».

«Я вот недавно разговаривал с ГУРовцем, и он мне говорит, что эти боевые выходы уже похожи на обряд жертвоприношения. Там один выход — и все. А многие не понимают, им не говорят, чтобы не сбивать настрой. Я вот, разобравшись, уже не знаю, как найти в себе силы», — заключил военный.

