В США рассказали о радикальном изменении ситуации на спецоперации

Аналитик Риттер заявил, что НАТО слишком слаба, чтобы помешать России победить в конфликте

Россия сохраняет сильные позиции и добивается успехов в боевых действиях, тогда как НАТО не может оказать ей эффективного противодействия. Об этом заявил в эфире YouTube-канала военный аналитик, офицер разведки Корпуса морской пехоты США в отставке Скотт Риттер.

Он заявил, что конфликт на Украине вступает в новый этап. По его мнению, России удалось стабилизировать экономическую ситуацию, укрепить международные дипломатические связи и сформировать многополярную альтернативу американскому доминированию.

В результате страна находится в сильном экономическом и дипломатическом положении, а также имеет преимущество на поле боя.

По словам Риттера, Североатлантический альянс на сегодняшний день слишком слаб, чтобы противостоять России.

Ранее Риттер заявил, что удары России по Киеву в ответ на атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) на колледж в Старобельске будут самыми разрушительными.