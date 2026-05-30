Россиянам назвали способ сэкономить на платежах за холодную воду

Юрист Моисеев рассказал о повышающем коэффициенте в тарифе на холодную воду

Доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин РЭУ им. Г.В. Плеханова Андрей Моисеев в беседе с агентством «Прайм» рассказал о тройном повышающем коэффициенте в тарифе на холодную воду и назвал россиянам способ сэкономить на платежах.

Он уточнил, что базовым документом для расчета платы является постановление правительства № 354, в которое в ноябре 2025 года было внесено существенное изменение. Речь идет о повышающих коэффициентах при отсутствии приборов учета. Раньше они составляли 1,5, а теперь для холодной воды коэффициент равняется трем.

Горячей воды и электроэнергии нововведение не касается, как и тех, кто по техническим причинам не может установить счетчик. Кроме того, Верховной суд подтвердил, что рассчитывать повышающий коэффициент за истекшие периоды незаконно.

«Пропуск срока поверки прибора — тоже не приговор: потребитель может доказать, что счетчик работал исправно, и тогда расчет с учетом коэффициента может быть отменен», — пояснил Моисеев.

