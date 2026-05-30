Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
03:36, 30 мая 2026Мир

В России заявили о планах Норвегии нацелить РСЗО на Кольский полуостров

В посольстве РФ заявили о планах Норвегии нацелить РСЗО на Кольский полуостров
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Unsplash

В российском посольстве в Осло сообщили РИА Новости, что Норвегия намерена разместить в своих северных регионах ударные системы вооружения.

«Норвегия также планирует размещение в своих северных регионах ударных вооружений, в том числе южнокорейских РСЗО дальностью до 500 километров», — рассказали в дипмиссии.

По данным посольства РФ, эти комплексы будут ориентированы на объекты на Кольском полуострове.

Ранее сообщалось, что Норвегия занялась планированием переговоров с Россией, целью которых станет обеспечение безопасности в Арктике. Уточняется, что их хотят провести на оперативном и стратегическом уровне.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ВСУ начали дистанционно минировать трассу «Новороссия». Что происходит на сухопутном маршруте в Крым

    В США рассказали о радикальном изменении ситуации на спецоперации

    Названо число погибших от атак ВСУ с 2014 года

    В России заявили о планах Норвегии нацелить РСЗО на Кольский полуостров

    Россиянам назвали способ сэкономить на платежах за холодную воду

    Взрыв тяжелой ракеты сильно повредил космодром в США

    Мирошник заявил о коррупционной сделке Евросоюза и Прибалтики

    ВВС Британии развернули свои истребители в Румынии из-за инцидента с БПЛА

    Некоторым пенсионерам с 1 августа повысят пенсию

    В Петербурге суд рассмотрит дело создателя «Масяни»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok