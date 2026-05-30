В России заявили о планах Норвегии нацелить РСЗО на Кольский полуостров

В посольстве РФ заявили о планах Норвегии нацелить РСЗО на Кольский полуостров

В российском посольстве в Осло сообщили РИА Новости, что Норвегия намерена разместить в своих северных регионах ударные системы вооружения.

«Норвегия также планирует размещение в своих северных регионах ударных вооружений, в том числе южнокорейских РСЗО дальностью до 500 километров», — рассказали в дипмиссии.

По данным посольства РФ, эти комплексы будут ориентированы на объекты на Кольском полуострове.

Ранее сообщалось, что Норвегия занялась планированием переговоров с Россией, целью которых станет обеспечение безопасности в Арктике. Уточняется, что их хотят провести на оперативном и стратегическом уровне.