В России заявили о планах Норвегии нацелить РСЗО на Кольский полуостров

В российском посольстве в Осло сообщили РИА Новости, что Норвегия намерена разместить в своих северных регионах ударные системы вооружения.
«Норвегия также планирует размещение в своих северных регионах ударных вооружений, в том числе южнокорейских РСЗО дальностью до 500 километров», — рассказали в дипмиссии.
По данным посольства РФ, эти комплексы будут ориентированы на объекты на Кольском полуострове.
Ранее сообщалось, что Норвегия занялась планированием переговоров с Россией, целью которых станет обеспечение безопасности в Арктике. Уточняется, что их хотят провести на оперативном и стратегическом уровне.