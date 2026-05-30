Взрыв тяжелой ракеты сильно повредил космодром в США

03:21, 30 мая 2026

AP: Взрыв ракеты New Glenn нанес сильный ущерб космодрому на мысе Канаверал во Флориде
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Joe Skipper / Reuters

Во время испытаний на стартовой площадке тяжелая ракета New Glenn компании Blue Origin взорвалась, что привело к серьезным повреждениям инфраструктуры космодрома на мысе Канаверал во Флориде. Об этом сообщает Associated Press (AP).

В публикации отмечается, что на аэрофотоснимках, сделанных в пятницу, 29 мая, видны многочисленные обломки разрушенных конструкций. При этом уцелели лишь одна башня и водяной резервуар.

По данным агентства, взрыв серьезно подорвал репутацию компании Blue Origin. Кроме того, в прошлом месяце эксплуатацию ракеты New Glenn пришлось приостановить из-за неисправности двигателя после неудачной попытки вывести спутник на расчетную орбиту.

28 мая ракета основателя Amazon, известного миллиардера Джеффа Безоса взорвалась на стартовой площадке во Флориде во время испытаний. После запуска двигателей New Glenn произошла мощная детонация, после чего над космодромом на мысе Канаверал поднялся огромный огненный гриб.

