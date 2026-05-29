Ракета New Glenn компании Джеффа Безоса взорвалась во время испытаний во Флориде

Ракета основателя Amazon, известного миллиардера Джеффа Безоса взорвалась на стартовой площадке во Флориде во время испытаний. После запуска двигателей New Glenn произошла мощная детонация, после чего над космодромом на мысе Канаверал поднялся огромный огненный гриб. Ролик с места событий разлетелся по соцсетям. На кадрах с запуска видно, как у основания ракеты сначала появляется яркая вспышка, после чего происходит мощный взрыв.

На разработку New Glenn было потрачено около 2,5 миллиарда долларов (по нынешнему курсу — 178,4 миллиарда рублей). Ее разработка велась с 2012 года. При помощи данной ракеты компания собиралась выводить на орбиту интернет-спутники Amazon.

68 миллионов долларов стоит один запуск ракеты

Ракета Blue Origin New Glenn взорвалась во время испытания двигателя в четверг, 28 мая 2026 года, на мысе Канаверал, штат Флорида Фото: @Jconcilus / AP

В компании заявили об аномалии

Сам Безос считает, что пока рано говорить о первопричинах произошедшего. Компания будет заниматься восстановлением «всего, что необходимо восстановить», после чего полеты возобновятся. «Оно того стоит», — подчеркнул предприниматель.

Во время сегодняшнего огневого испытания произошла аномалия. Весь персонал находится в безопасности. Мы предоставим дополнительные обновления по мере поступления новой информации компания Blue Origin

Безос пытается догнать успешную космическую империю Маска

Компания Безоса Blue Origin проводила тестирование тяжелой двухступенчатой ракеты — благодаря ей Безос пытается догнать американского предпринимателя и владельца компании SpaceX Илона Маска с его успешной космической империей. Ракета призвана конкурировать с семейством ракет Falcon от SpaceX и кораблем Starship. Кроме того, носитель должен был участвовать в проектах НАСА и Пентагона.

Ракета получила название в честь астронавта Джона Гленна — первого американца, совершившего орбитальный полет вокруг Земли

Маск уже отреагировал на взрыв. В том числе он выразил надежду, что Blue Origin скоро оправится после происшествия.

Очень неудачно. Ракеты — это трудно Илон Маск основатель SpaceX

Официально проект был представлен в 2016 году. Первый запуск ракеты New Glenn прошел в январе 2025 года. В ходе предыдущего старта, который был организован в апреле, ракета не смогла вести на нужную орбиту спутник мобильной связи BlueBird 7, который должен был пополнить спутниковую группировку компании AST SpaceMobile.