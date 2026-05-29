Президент Лукашенко обрушился с критикой ставок утилизационных сборов в ЕАЭС

Лукашенко: Ставки утилизационных сборов скоро превысят стоимость самих машин

Президент Белоруссии Александр Лукашенко, находясь в Астане на саммите Евразийского экономического союза (ЕАЭС), выступил с критикой ставок утилизационных сборов в странах-участницах. По словам белорусского лидера, их рост приведет к тому, что эти платежи «скоро превысят стоимость самих машин», пишет РИА Новости.

Лукашенко напомнил, что на этапе формирования союза все говорили о совместном привлечении инвестиций в разработку общих автомокомпонентов. «А сейчас что произошло? Каждый закрылся так, что мышь не проскочит. Ставки утилизационных сборов скоро превысят стоимость самих машин. Зачем мы это делаем, о каком союзе можно говорить?» — заявил лидер Белоруссии. В итоге вместо единого экономического пространства возникли дублирующие производства, которые затем начинают искусственно защищать с помощью барьеров, подчеркнул он.

Помимо утильсбора, Лукашенко в целом негативно оценил направление промышленного развития ЕАЭС. Он назвал его «хромающим» и призвал Евразийскую экономическую комиссию совместными усилиями исправлять накопившиеся дисбалансы.

