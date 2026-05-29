В Японии нашли возможность иметь дорогие машины без их покупки

В Японии автолюбители могут получить Ferrari без покупки

В Японии нашли способ иметь дорогие машины без их покупки. Молодежь до 30 лет не может позволить себе дорогие спорткары Ferrari. Но на рынке страны появилось необычное предложение, решающее проблему — долевое владение, пишет Carscoops.

Сервис Rendez-Vous предлагает группе из пяти человек не делить полную стоимость машины, а оплатить только ее годовую амортизацию равными частями. Фактически совладельцы покрывают только прогнозируемое снижение цены автомобиля за 12 месяцев, а не саму покупку. При этом каждому компаньону автомобиль доступен 50 дней в году, а все сопутствующие траты уже включены в общую сумму: парковка, обслуживание, страховые взносы и налоги.

Важный нюанс: компания работает только с машинами на вторичном рынке. Она выкупает автомобили, а затем делает их доступными для совладения. Среди моделей — и классика пятидесятых годов, и современные спортивные машины, и суперкары. Популярность сервиса среди молодых автолюбителей Японии стремительно растет. В очереди на участие уже насчитывает около 3500 человек.

Этот опыт важен еще и потому, что интерес молодежи к традиционному автовладению неуклонно снижается. По данным опроса, 33 процента двадцатилетних японцев вообще не рассматривают покупку личной машины. Исследование Toyota называет главными причинами сложившейся ситуации затраты на приобретение и последующее обслуживание. При этом долевое владение обходит эти ограничения.

