33-летний мужчина домогался девочки-подростка на пляже в Европе

The Sun: 33-летний мужчина домогался девочки-подростка в бухте Кинг-Эдвардс

Взрослый мужчина домогался девочки-подростка на пляже в Европе. Об этом стало известно газете The Sun.

По данным источника, это произошло около 17:00 по местному времени 23 мая в бухте Кинг-Эдвардс, Великобритания. 33-летний отдыхающий подошел к группе подростков и «начал отпускать неуместные комментарии» в их сторону. После этого он стал лапать девочку без ее согласия на глазах у окружающих людей.

Офицеры арестовали злоумышленника и обвинили его в сексуальном нападении. Его отпустили под залог, но запретили посещать общественные пляжи, пока идет расследование инцидента.

Ранее двух несовершеннолетних девушек изнасиловали на пляже Великобритании. Полицейские прибыли на место происшествия и оцепили территорию для проведения расследования.