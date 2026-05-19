Двое мужчин изнасиловали несовершеннолетних девушек на пляже в Европе

Mirror: Двух несовершеннолетних девушек изнасиловали на пляже Великобритании

Две несовершеннолетние девушки подверглись сексуальному нападению на пляже курортного города в Европе. Об этом сообщило издание Mirror.

16 мая ночью очевидцы сообщили полиции Грейт-Ярмута, Великобритания, о двух мужчинах, которые изнасиловали подростков. Полицейские прибыли на место происшествия и оцепили территорию для проведения расследования. На следующий день они задержали 30-летнего мужчину, который стал первым подозреваемым в совершении преступления.

Его напарника — мужчину в возрасте от 30 до 40 лет — на данный момент разыскивают. «Мы понимаем, насколько шокирующими и тяжелыми являются эти инциденты для жертв, их семей и всего общества. Для оказания поддержки обеим девушкам в ходе расследования были направлены специалисты», — добавил представитель правоохранительных органов графства Норфолк.

Город Грейт-Ярмут, расположенный на берегу Северного моря, с конца XVI века известен как морской курорт.

