Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
21:09, 19 мая 2026Экономика

Москвичам назвали срок окончания аномальной жары

Синоптик Тишковец: Аномальная жара спадет в Москве в выходные
Виктория Клабукова

Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

Аномальная для мая жара продержится в Москве недолго. Когда из столичного региона уйдет преждевременный зной, в своем Telegram-канале рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Экстремальная жара, по прогнозам синоптика, спадет в эти выходные. «Жара в мае — это краткий, но яркий спектакль, после которого обычно приходят грозы с градом, возвращая все в весеннее русло», — предупредил Тишковец. Духота простоит в мегаполисе до середины недели — уже в четверг, 21 мая, в небе, по словам метеоролога, появятся отдельные «башенки» кучево-дождевых облаков. В пятницу при показателях в плюс 27-30 градусов прогремит гроза, но пройдет в Москве лишь местами. А к выходным, 23-24 мая, столбики термометров опустятся до отметки в плюс 20-23 градуса. В последнюю неделю мая погода, как обещает Тишковец, будет умеренной.

Тем временем в Сибири прошел снегопад. Неожиданные для конца весны осадки обрушились на Кемеровскую область и Красноярский край. Местным властям даже пришлось возобновить теплоснабжение.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Главнокомандующий ВСУ отреагировал на слухи о готовящейся атаке с территории Белоруссии

    Москвичам назвали срок окончания аномальной жары

    Назван способ быстро оценить состояние здоровья с помощью подъема по лестнице

    Появились кадры первого полета двухместного истребителя Су-57

    Украина признала взятие Россией Красноармейска и Димитрова спустя полгода

    В вольер осиротевшей обезьянки Панча ворвался турист в костюме эмодзи

    В московском аэропорту пресекли контрабанду монет XIX века

    В России рассказали об успехах в боях с ВСУ около границы

    В российском регионе лошадь позвала человека на помощь жеребенку

    Врач рассказала о влиянии одного бокала вина в день на здоровье

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok