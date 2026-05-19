Москвичам назвали срок окончания аномальной жары

Синоптик Тишковец: Аномальная жара спадет в Москве в выходные

Аномальная для мая жара продержится в Москве недолго. Когда из столичного региона уйдет преждевременный зной, в своем Telegram-канале рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Экстремальная жара, по прогнозам синоптика, спадет в эти выходные. «Жара в мае — это краткий, но яркий спектакль, после которого обычно приходят грозы с градом, возвращая все в весеннее русло», — предупредил Тишковец. Духота простоит в мегаполисе до середины недели — уже в четверг, 21 мая, в небе, по словам метеоролога, появятся отдельные «башенки» кучево-дождевых облаков. В пятницу при показателях в плюс 27-30 градусов прогремит гроза, но пройдет в Москве лишь местами. А к выходным, 23-24 мая, столбики термометров опустятся до отметки в плюс 20-23 градуса. В последнюю неделю мая погода, как обещает Тишковец, будет умеренной.

Тем временем в Сибири прошел снегопад. Неожиданные для конца весны осадки обрушились на Кемеровскую область и Красноярский край. Местным властям даже пришлось возобновить теплоснабжение.