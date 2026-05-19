Трамп оценил слухи о словах Си Цзиньпина про Россию и Украину

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп опроверг публикацию издания Financial Times насчет слов председателя Китая Си Цзиньпина о России и Украине. Трансляцию общения политика с представителями СМИ вел канал Белого дома на YouTube.

«Нет, он никогда такого не говорил», — отметил он.

До этого FT опубликовала статью, в которой утверждалось, что Си Цзиньпин в ходе переговоров с главой Белого дома на прошлой неделе якобы сказал, что Россия может пожалеть о решении начать спецоперацию на Украине. При этом официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь позже назвал полностью сфабрикованными сообщения СМИ о словах про СВО на Украине.

Ранее сообщалось, что Си Цзиньпин заверил американскую делегацию, что Китай не собирается поставлять оружие Ирану. Об этом сообщил Дональд Трамп. 14 мая президент Штатов сообщил, что Си Цзиньпин предложил США помощь в урегулировании конфликта на Ближнем Востоке. Однако американский лидер отказался от предложения.

Также стало известно, что Трамп пообещал приостановить военные поставки на Тайвань и изменить риторику по этому вопросу в качестве уступки Китаю.