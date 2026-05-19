22:07, 19 мая 2026

США высказались о передаче обогащенного урана из Ирана в Россию

Марина Совина (ночной редактор)
Джей Ди Вэнс. Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Белый дом не хотел бы передачи обогащенного урана из Ирана в Россию, план Соединенных Штатов в настоящее время состоит не в этом, заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс. Об этом сообщает РИА Новости.

«Я видел какие-то сообщения об этом. Я не знаю, откуда они поступают, но президент [США Дональд Трамп] продолжит вести переговоры с целью достижения сделки», — сказал он.

Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты могут возобновить удары по Ирану уже в ближайшую пятницу или в один из последующих дней. Об этом заявил Трамп. Он также добавил, что был лишь в часе от того, чтобы принять решение о нанесении новых ударов уже сегодня, но затем отложил его.

До этого Трамп также заявил, что отказался от запланированных на 19 мая ударов по Ирану.

