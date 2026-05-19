18:12, 19 мая 2026Мир

Трамп назвал сроки возобновления ударов по Ирану

Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: U.S. Navy / Handout via Reuters

Соединенные Штаты могут возобновить удары по Ирану уже в ближайшую пятницу или в один из последующих дней. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, передает Reuters.

«Я говорю о двух-трех днях, может быть, в пятницу, субботу, воскресенье или что-то в этом роде, может быть, в начале следующей недели — об ограниченном периоде времени, потому что мы не можем позволить им получить новое ядерное оружие», — сказал американский лидер.

Трамп добавил, что был лишь в часе от того, чтобы принять решение о нанесении новых ударов уже сегодня, но затем отложил его. По его словам, иранское руководство умоляет Вашингтон заключить соглашение, но если оно не будет достигнуто, то боевые действия будут возобновлены.

Ранее Трамп заявил, что отказался от запланированных на 19 мая ударов по Ирану. Он объяснил, что с соответствующей просьбой к нему обратились эмир Катара Тамим бин Хамад Аль Тани, наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман и президент ОАЭ Мохаммед бин Зайед.

