19:01, 19 мая 2026

Полицейский спас пятерых человек из огня по пути на работу

Антонина Черташ
Фото: Юрий Самодуров / Коммерсантъ

В Челябинской области оперуполномоченный полиции Богдан Бульчук спас из горящего дома семью из пяти человек, заметив столб дыма по пути на вызов. Об этом сообщает ГУ МВД России по республике в соцсети «ВКонтакте».

По данным пресс-службы, инцидент произошел рано утром 17 мая в поселке Тургояк, недалеко от города Миасса. Полицейский находился на суточном дежурстве и ехал на сообщение о преступлении, когда увидел черный дым над частным домом. Бульчук свернул к месту возгорания, перелез через забор и начал стучать в окна. Ему открыла 79-летняя женщина, которая не осознавала опасности. Бульчук вывел ее на улицу и узнал, что на втором этаже находятся еще четверо человек — ее сын, внук с девушкой и внучка.

Полицейский поднялся по задымленной лестнице, разбудил спящих и вывел всех из огня на улицу. Спустя несколько минут дом полностью заполыхал изнутри. Сотрудник полиции организовал оцепление и дождался приезда пожарных, после чего отправился на задание.

Одна из спасенных, Яна Зайнуллина, опубликовала в соцсетях пост с благодарностью: «Мы находились в доме, нас чудом спас парень, который оказался полицейским. Спасибо большое герою за второй день рождения!» Руководство миасской полиции приняло решение поощрить сотрудника за мужество и профессионализм.

В апреле охранники магазина в Махачкале заметили пожар в квартире россиянки и спасли целый подъезд. Они также на руках вынесли на улицу хозяйку горящей квартиры.

