Киев обвинили в планах запускать беспилотники с территории стран Прибалтики

Киев планирует запустить беспилотные летательные аппараты (БПЛА) с территории стран Прибалтики. Об этом заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя, передает ТАСС.

«По имеющимся у российских спецслужб новым данным, Киев не намерен ограничиваться использованием воздушных коридоров, предоставленных государствами Прибалтики. Дроны планируют запустить также с территории этих стран», — объяснил Небензя.

Он также предупредил, что в случае, если Прибалтика позволит Украине запускать со своей территории беспилотники, членство в НАТО не защитит эти страны от ответных мер.

19 мая над Эстонией был сбит украинский БПЛА. Об уничтожении дрона в воздушном пространстве республики заявил глава Министерства обороны Ханно Певкур.