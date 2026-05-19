20:28, 19 мая 2026Интернет и СМИ

Возлюбленный известной блогерши случайно съел прах ее бабушки

Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: @kikibosman_

Возлюбленный известной блогерши из Нидерландов Кики Босман телеведущий Тим Сендерс случайно съел прах ее бабушки. Об этом блогерша сообщила в своем аккаунте в Instagram (принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Босман рассказала, что они с семьей и возлюбленным поехали развеять прах ее бабушки. Она уточнила, что ее мать поставила емкость с прахом рядом с бутылкой питьевой воды. Сендерс, будучи за рулем, захотел взять воду, но перепутал емкости и случайно проглотил прах.

«Теперь мы официально семья. Бабушке бы понравилась эта суета. Оставим случившееся на совести моей мамы», — подписала публикацию блогерша.

Ранее британская телеведущая Эдит Боуман рассказала, что ее обокрали в поезде. Она отметила, что в украденном чемодане было кольцо с прахом ее деда, сделанное матерью ведущей. Также в нем находилось украшение, которое Боуман подарил супруг.

