Возлюбленный известной блогерши случайно съел прах ее бабушки

Возлюбленный блогерши Кики Босман случайно съел прах ее бабушки

Возлюбленный известной блогерши из Нидерландов Кики Босман телеведущий Тим Сендерс случайно съел прах ее бабушки. Об этом блогерша сообщила в своем аккаунте в Instagram (принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Босман рассказала, что они с семьей и возлюбленным поехали развеять прах ее бабушки. Она уточнила, что ее мать поставила емкость с прахом рядом с бутылкой питьевой воды. Сендерс, будучи за рулем, захотел взять воду, но перепутал емкости и случайно проглотил прах.

«Теперь мы официально семья. Бабушке бы понравилась эта суета. Оставим случившееся на совести моей мамы», — подписала публикацию блогерша.

Ранее британская телеведущая Эдит Боуман рассказала, что ее обокрали в поезде. Она отметила, что в украденном чемодане было кольцо с прахом ее деда, сделанное матерью ведущей. Также в нем находилось украшение, которое Боуман подарил супруг.