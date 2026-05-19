«Локомотив» обыграл «Ак Барс» и вышел вперед в финальной серии Кубка Гагарина

Ярославский «Локомотив» обыграл казанский «Ак Барс» и вышел вперед в финальной серии Кубка Гагарина. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла во вторник, 19 мая, в Ярославле и завершилась победой хозяев со счетом 4:1. Шайбы в составе ярославцев забросили Байрон Фрейз, оформивший дубль, Никита Кирьянов и Артур Каюмов, у гостей отличился Александр Хмелевски. «Локомотив» считался фаворитом этой игры у букмекеров.

Счет в серии до четырех побед стал 3-2 в пользу ярославцев. Следующий матч финала пройдет 21 мая в Казани.

«Локомотив» является действующим обладателем Кубка Гагарина. В прошлогоднем финале ярославцы оказались сильнее челябинского «Трактора», выиграв серию в пяти матчах.