Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
22:15, 19 мая 2026Мир

Увидевший Путина 25 лет назад китайский инженер описал эмоции перед новой встречей

Увидевший Путина в детстве китаец Пай назвал мечтой встречу с ним спустя 25 лет

Китайский инженер Пэн Пай, который в детстве увидел президента России Владимира Путина во время его первого визита в КНР в 2000 году, описал свои эмоции перед новой встречей 25 лет спустя. Видео с Паем опубликовал телеканал RT в Telegram-канале.

«Думаю, это не просто двойная удача, а в сто раз больше», — поделился собеседник телеканала.

По его словам, возможность снова встретить российского лидера была его мечтой. Пай поделился, что хотел бы спустя 25 лет сказать Путину, что президент РФ «по-прежнему полон сил и величественнен».

Китай устроил торжественную церемонию приветствия Владимира Путина по прибытии в Пекин, ее сняли на видео. Отмечается, что президент России передвигается по Пекину на Aurus с китайскими номерами.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Главнокомандующий ВСУ отреагировал на слухи о готовящейся атаке с территории Белоруссии

    Увидевший Путина 25 лет назад китайский инженер описал эмоции перед новой встречей

    США высказались о передаче обогащенного урана из Ирана в Россию

    В ВСУ придумали способ вернуть комиссованных из-за ранений в ряды армии

    Вэнс рассказал о большом политическом желании США

    Пранкера арестовали за поездку на диване по центру Москвы

    Стало известно о критической нехватке старшеклассников на Украине

    В России заметно выросли продажи одного вида машин в апреле

    У берегов Вануату произошло землетрясение

    Мощное уничтожение украинского ПВД с живой силой сняли на видео

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok