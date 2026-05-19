Увидевший Путина 25 лет назад китайский инженер описал эмоции перед новой встречей

Китайский инженер Пэн Пай, который в детстве увидел президента России Владимира Путина во время его первого визита в КНР в 2000 году, описал свои эмоции перед новой встречей 25 лет спустя. Видео с Паем опубликовал телеканал RT в Telegram-канале.

«Думаю, это не просто двойная удача, а в сто раз больше», — поделился собеседник телеканала.

По его словам, возможность снова встретить российского лидера была его мечтой. Пай поделился, что хотел бы спустя 25 лет сказать Путину, что президент РФ «по-прежнему полон сил и величественнен».

Китай устроил торжественную церемонию приветствия Владимира Путина по прибытии в Пекин, ее сняли на видео. Отмечается, что президент России передвигается по Пекину на Aurus с китайскими номерами.