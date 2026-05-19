Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
22:58, 19 мая 2026Бывший СССР

Небензя сделал мрачное заявление о финансировании Киева

Небензя: У России нет сомнений, что пакет помощи Киеву разворуют
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: MFA Russia / Globallookpress.com

На сегодняшний день у России нет ни малейших сомнений в том, что европейский пакет помощи Украине будет разворован. К такому выводу пришел постпред РФ при ООН Василий Небензя, пишет РИА Новости.

«У нас нет ни малейших сомнений, что одобренный ЕС двухлетний пакет помощи на 90 миллиардов евро будет также разворован», — отметил он.

Как отмечалось ранее, решение о займе стран ЕС на сумму 90 миллиардов евро было принято на саммите ЕС в декабре 2025 года. Венгрия, Словакия и Чехия не участвуют в обеспечении кредита.

Ранее постпред России отметил, что коррупция и насильственная мобилизация на Украине ярко характеризуют отношение властей страны к народу. По его словам, это «группа преступников, повязанная жаждой денег и власти, которая превращает свое собственное население в рабов». Как заявил Небензя, коллективный Запад, продолжающий финансировать киевский режим, несет полную ответственность не только за спровоцированный им конфликт, но и за жизни насильственно мобилизованных жителей Украины.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Главнокомандующий ВСУ отреагировал на слухи о готовящейся атаке с территории Белоруссии

    Вэнс сделал новое заявление об отправке американских военных в Польшу

    Зеленский утвердил планы дальнобойности на июнь

    «Арсенал» впервые за 22 года стал чемпионом Англии

    ВС России отразили наступление ВСУ в ДНР

    Английский клуб исключили из плей-офф за выход в АПЛ из-за шпионажа

    Подозреваемого в убийстве отца сына основателя Mango отпустили под залог

    Эрдоган призвал фон дер Ляйен надавить на Израиль

    Нанесен ракетный удар по нефтегазовой инфраструктуре на севере Украины

    Небензя заявил о невозможности ООН урегулировать украинский конфликт

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok