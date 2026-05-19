Небензя: У России нет сомнений, что пакет помощи Киеву разворуют

На сегодняшний день у России нет ни малейших сомнений в том, что европейский пакет помощи Украине будет разворован. К такому выводу пришел постпред РФ при ООН Василий Небензя, пишет РИА Новости.

«У нас нет ни малейших сомнений, что одобренный ЕС двухлетний пакет помощи на 90 миллиардов евро будет также разворован», — отметил он.

Как отмечалось ранее, решение о займе стран ЕС на сумму 90 миллиардов евро было принято на саммите ЕС в декабре 2025 года. Венгрия, Словакия и Чехия не участвуют в обеспечении кредита.

Ранее постпред России отметил, что коррупция и насильственная мобилизация на Украине ярко характеризуют отношение властей страны к народу. По его словам, это «группа преступников, повязанная жаждой денег и власти, которая превращает свое собственное население в рабов». Как заявил Небензя, коллективный Запад, продолжающий финансировать киевский режим, несет полную ответственность не только за спровоцированный им конфликт, но и за жизни насильственно мобилизованных жителей Украины.