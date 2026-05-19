23:57, 19 мая 2026

Бывшего премьера Франции заподозрили в незаконном присвоении госсредств

Марина Совина
Эдуар Филипп. Фото: Tom Nicholson / Reuters

Бывшего премьер-министра Франции и действующего мэра города Гавра Эдуара Филиппа заподозрили в «незаконном присвоении государственных средств». Об этом сообщает Le Monde.

В июне 2025 года в отношении Филиппа, его заместительницы Стефани де Базелер и генерального директора по сервисам Клэр-Софи Тасиас был подан гражданский иск. Автором обращения выступила занимавшая должность заместителя главы городского сообщества Гавр-Сен-Метрополь с 2020 по 2023 год. Она обвинила чиновников в «психологическом преследовании, фаворитизме, растрате государственных средств, незаконном получении процентов и взяточничестве».

7 мая национальной финансовой прокуратурой (НФП) был направлен запрос о начале судебного расследование в отношении Филиппа и других лиц.

Ранее сообщалось, что начатое во Франции расследование против Илона Маска и его компании X может продолжиться и в случае его дальнейшей неявки Париж может выдать ордер на арест предпринимателя.

