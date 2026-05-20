Трампу представили варианты военных действий против Ирана

00:28, 20 мая 2026Мир

Axios: Трампу 18 мая представили варианты военных действий против Тегерана
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп вечером в субботу, 18 мая, созвал встречу своей команды по нацбезопасности. Во время мероприятия политику были представлены варианты применения военной силы против Ирана, пишет портал Axios со ссылкой на источники.

Как отмечается, изначально встреча намечалась на 19 мая. Члены администрации ожидали, что на ней Трамп примет решение об ударах по исламской республике. Однако в итоге мероприетие провели всего через несколько часов после того, как Трамп заявил, что отсрочил атаку на Иран.

«Встреча была посвящена дальнейшим действиям в войне против Ирана, статусу дипломатических усилий и различным планам ударов США по Ирану», — написали журналисты.

По мнению издания, проведение этого совещания свидетельствует о том, что американский президент рассматривает возможность возобновления конфликта.

Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты уже достигли значительного прогресса в переговорах с Ираном для заключения сделки. Однако возобновление военной кампании остается возможным, пришел к такому выводу вице-президент США Джей Ди Вэнс. Он также выразил уверенность в том, что иранцы хотят заключить сделку. Политик отметил, что глава Белого дома Дональд Трамп «попросил вести переговоры добросовестно».

