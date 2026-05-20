Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
00:54, 20 мая 2026Бывший СССР

Одесситка попыталась прорваться в ТЦК ради спасения парня

В Одессе девушка попыталась прорваться в ТЦК, чтобы спасти своего парня
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Sergey Petrov / News.ru / Global Look Press

В Одессе девушка попыталась прорваться в здание территориального центра комплектования (ТЦК, украинский аналог военкоматов), чтобы спасти своего мобилизованного парня. Об этом сообщил Telegram-канал «Военкоры русской весны».

«В Одессе девушка пыталась прорваться в военкомат, куда забрали ее парня», — говорится в сообщении.

Попытка прорыва попала на видео. На записи девушка стучала ногами и кулаками по железной двери, сопровождая свои действия ненормативной лексикой. В результате попасть на территорию она не смогла, но ей удалось агрессивно пообщаться с сотрудником ТЦК.

Ранее стало известно, что в Харьковской области сотрудники ТЦК похитили мужчину на глазах у его ребенка. Уполномоченная по правам человека и ребенка Харьковской области Виктория Колесник-Лавинская заявила, что у ребенка теперь навсегда сломана психика, и по всей Украине таких детей «десятки тысяч».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Это заговор против США». Кого в Белом доме назвали террористами, кому Америка грозит вторжением и в чем обвиняют Россию?

    В России назвали последствия отказа США от моратория на ядерные испытания

    Захарова рассказала о расходовании Украиной помощи Запада

    Британия запретила импорт российского урана

    Охранники Пашиняна силой увели с митинга критиковавшего его пенсионера

    Появились кадры последствий мощного удара баллистическими ракетами по Днепропетровску

    Мужчинам подсказали способ оценить состояние здоровья по сперме

    Жена Джастина Бибера снялась в откровенных образах для Victoria's Secret

    В Германии сочли неплохой идеей предложение Путина о переговорах по Украине

    Федор Бондарчук и Паулина Андреева развелись

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok