Одесситка попыталась прорваться в ТЦК ради спасения парня

В Одессе девушка попыталась прорваться в ТЦК, чтобы спасти своего парня

В Одессе девушка попыталась прорваться в здание территориального центра комплектования (ТЦК, украинский аналог военкоматов), чтобы спасти своего мобилизованного парня. Об этом сообщил Telegram-канал «Военкоры русской весны».

«В Одессе девушка пыталась прорваться в военкомат, куда забрали ее парня», — говорится в сообщении.

Попытка прорыва попала на видео. На записи девушка стучала ногами и кулаками по железной двери, сопровождая свои действия ненормативной лексикой. В результате попасть на территорию она не смогла, но ей удалось агрессивно пообщаться с сотрудником ТЦК.

Ранее стало известно, что в Харьковской области сотрудники ТЦК похитили мужчину на глазах у его ребенка. Уполномоченная по правам человека и ребенка Харьковской области Виктория Колесник-Лавинская заявила, что у ребенка теперь навсегда сломана психика, и по всей Украине таких детей «десятки тысяч».