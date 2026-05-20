Британия запретила импорт российского урана

Великобритания ввела запрет на импорт урана из России

Великобритания ввела запрет на импорт урана из России. Об этом говорится в расширенных экспортных ограничениях, опубликованных министерством по делам бизнеса и торговли, пишет ТАСС.

Новые меры вступят в силу 20 мая. Страна также запретила предоставление технической помощи, финансовых услуг и средств, а также брокерских услуг, связанных с товаром.

Однако в отношении урана из России действует несколько исключений. Вышеперечисленные запреты снимаются, если уран необходим для продолжения эксплуатации ядерной установки в третьей стране, при условии, что такая установка находилась в эксплуатации до 20 мая.

В начале октября прошлого года сообщалось, что страны ЕС договорились полностью отказаться от российских нефти и газа к 2028 году. Позже официальный представитель Европейской комиссии Анна-Кайса Итконен заявила, что Брюссель предпринимает шаги для отказа и от российского ядерного топлива.