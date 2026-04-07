16:16, 7 апреля 2026Экономика

В Еврокомиссии высказались о сроках отказа от российских энергоносителей

Кирилл Луцюк

Фото: Lisi Niesner / Reuters

Европейский союз, как и прежде, настроен на то, чтобы с европейского рынка исчезли все российские энергоносители. Об этом заявила официальный представитель Европейской комиссии (ЕК) Анна-Кайса Итконен. Ее процитировали «Вести».

Однако, когда ее спросили о конкретных сроках такого отказа, она призналась, что не может назвать конкретную дату, так как в ЕК по-прежнему идет работа над этим. Вместе с тем она заверила, что Брюссель хотел бы избавиться не только от российской нефти и сжиженного природного газа, но и от ядерного топлива. Определенные шаги в этом направлении уже сделаны.

В начале октября прошлого года появилась информация о том, что послы стран Евросоюза договорились о прекращении импорта российских нефти и газа к 2028 году.

Однако в марте 2026 года депутат Европейского парламента Фабио де Маси заявил, что Европейской комиссии стоит пересмотреть свое решение о прекращении поставок энергоносителей из России. По его словам, если этого не сделать, то энергетический шок сделает европейское производство еще менее конкурентоспособным на международном уровне.

