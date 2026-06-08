Израиль заявил об ударах по нефтехимическому комплексу в Иране

ЦАХАЛ: Израиль ударил по нефтехимическому комплексу в Иране

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что ударила по нефтехимическому комплексу на юго-западе Ирана. Об этом говорится в официальном Telegram-канале ЦАХАЛ.

«Некоторое время назад Военно-воздушные силы Израиля нанесли удары по нескольким целям нефтехимического комплекса в городе Бендер-Махшехр», — утверждается в публикации.

8 июня посол Израиля в США Йехиэль Лейтер сообщил, что Израиль наносит удары по неэнергетическим объектам инфраструктуры Ирана и по ракетным пусковым установкам.

Ранее стало известно, что ракетная атака, совершенная со стороны Ирана по целям в Израиле, является ответом на нарушение перемирия.