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09:54, 8 июня 2026Мир

Израиль заявил об ударах по нефтехимическому комплексу в Иране

ЦАХАЛ: Израиль ударил по нефтехимическому комплексу в Иране
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Amir Cohen / Reuters

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что ударила по нефтехимическому комплексу на юго-западе Ирана. Об этом говорится в официальном Telegram-канале ЦАХАЛ.

«Некоторое время назад Военно-воздушные силы Израиля нанесли удары по нескольким целям нефтехимического комплекса в городе Бендер-Махшехр», — утверждается в публикации.

8 июня посол Израиля в США Йехиэль Лейтер сообщил, что Израиль наносит удары по неэнергетическим объектам инфраструктуры Ирана и по ракетным пусковым установкам.

Ранее стало известно, что ракетная атака, совершенная со стороны Ирана по целям в Израиле, является ответом на нарушение перемирия.

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