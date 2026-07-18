Единственный российский призер ОИ-2026 рассказал о своем главном страхе на Играх

Скиатлонист Филиппов заявил, что он боялся аннулирования своего результата на ОИ-2026

Единственный российский призер ОИ-2026 Никита Филиппов рассказал о своем главном страхе на Играх. Его слова приводит РИА Новости.

Филиппов завоевал серебряную медаль в соревнованиях по ски-альпинизму. «После гонки понял, что вписал свое имя в историю. Эти эмоции до сих пор не отпускают. Через неделю понял, что медаль моя и ее никто не отберет. Потому что были сомнения, что меня дисквалифицируют или аннулируют результаты», — сказал Филиппов.

Зимняя Олимпиада-2026 проходила с 6 по 22 февраля в итальянских городах Милан и Кортина д`Ампеццо. В ней приняли участие 13 российских спортсменов. Все они соревновались в нейтральном статусе.

7 июля Международный олимпийский комитет (МОК) отменил рекомендации для международных федераций и организаторов международных спортивных мероприятий об ограничениях в отношении участия в них россиян. Кроме того, Олимпийский комитет России временно восстановили в правах.