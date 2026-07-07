СРОЧНО: МОК снял санкции с российских спортсменов

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18:05, 7 июля 2026Спорт

Международный олимпийский комитет отменил санкции против российских спортсменов

МОК отменил рекомендации об ограничениях в отношении российских спортсменов
Владислав Уткин
Владислав Уткин

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Международный олимпийский комитет (МОК) отменил санкции против российских спортсменов. Об этом сообщается на сайте организации.

МОК отменил рекомендации для международных федераций и организаторов международных спортивных мероприятий от 28 февраля 2022 года и 28 марта 2023 года об ограничениях в отношении участия в них россиян.

Кроме того, Олимпийский комитет России (ОКР) временно восстановлен в правах. Это связано с тем, что ОКР больше не включает в себя спортивные организации из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. Кроме того, в ОКР заявили, что в дальнейшем не планируют проводить какие-либо мероприятия в данных регионах.

Отмечается, что МОК продолжит наблюдать за деятельностью ОКР на данных территориях. В случае ее возобновления санкции снова могут быть введены в действие.

МОК отстранил ОКР 12 октября 2023 года. Это было связано с тем, что олимпийские советы четырех новых регионов России были включены в состав ОКР на заседании исполкома организации.

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