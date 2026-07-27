Родственники убирали дом покойника и нашли в его морозильнике человеческие останки

В США родственники нашли в доме умершего морозильник с человеческими останками

В штате Аляска, США, в морозильнике покойника нашли человеческие останки. Об этом сообщает Juneau Independent.

После потери родственника семья пришла убирать его дом. Рядом находилась запертая хозяйственная постройка, внутри которой стоял морозильник. Когда родственники открыли его, то обнаружили, что внутри лежат останки неизвестного мужчины.

По данным полиции, погибшему от 50 до 80 лет. На теле нет явных следов ножевых и огнестрельных ранений. Остается неизвестным, связаны ли обнаруженные останки с каким-либо преступлением. Предполагается, что этот мужчина также был родственником покойника.

Ранее сообщалось, что в Японии арестовали женщину, которая расправилась с мужем в 2011 году и 15 лет хранила его в морозилке. Останки нашли благодаря тому, что камера в один момент отключилась, и к соседям стал просачиваться запах разложения.