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Из жизни
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20:06, 27 июля 2026Из жизни

Родственники убирали дом покойника и нашли в его морозильнике человеческие останки

В США родственники нашли в доме умершего морозильник с человеческими останками
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: Zephyr_p / Shutterstock / Fotodom

В штате Аляска, США, в морозильнике покойника нашли человеческие останки. Об этом сообщает Juneau Independent.

После потери родственника семья пришла убирать его дом. Рядом находилась запертая хозяйственная постройка, внутри которой стоял морозильник. Когда родственники открыли его, то обнаружили, что внутри лежат останки неизвестного мужчины.

По данным полиции, погибшему от 50 до 80 лет. На теле нет явных следов ножевых и огнестрельных ранений. Остается неизвестным, связаны ли обнаруженные останки с каким-либо преступлением. Предполагается, что этот мужчина также был родственником покойника.

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