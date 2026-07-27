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20:39, 27 июля 2026 (обновлено: 20:40, 27 июля 2026)Интернет и СМИ

Известный российский телеведущий пожаловался на проблемы с женщинами

Телеведущий Александр Пушной признался, что в молодости у него были проблемы с женщинами
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Анатолий Медведь / Фотохост Конгресса молодых учёных / РИА Новости

Известный российский телеведущий и музыкант Александр Пушной признался, что в молодости у него были проблемы в отношениях с женщинами. На это он пожаловался в эфире шоу «Поколения», запись которого доступна на YouTube-канале блогера Эльдара Джарахова.

«Я уверен, что существует ген, который называется "Баба тебе даст". (...) Вот у меня его нет. Все время все бабы боятся меня. То, что я вообще женился, у меня трое детей, — это чудо какое-то», — заявил Пушной.

Ведущий добавил, что видел много парней, которые выглядели невзрачно, но при этом пользовались популярностью у девушек.

Ранее Пушной рассказал, какой предмет он «стырил» со съемок культового познавательного шоу «Галилео». По словам ведущего, ему удалось забрать домой чугунную фигурку с гитарой.

Пушной состоит в браке с 1998 года. У ведущего и его жены Татьяны трое детей — сыновья Дмитрий, Михаил и Андрей.

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