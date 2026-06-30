Бывший ведущий культового российского шоу раскрыл «стыренный» со съемок предмет

Ведущий Пушной рассказал, что забрал со съемок шоу «Галилео» чугунную фигурку с гитарой

Известный российский музыкант, бывший ведущий культового познавательного шоу «Галилео» на канале СТС Александр Пушной рассказал, какой предмет он забрал со съемок проекта. Его он раскрыл в разговоре с «Пятым каналом».

По словам Пушного, для одного из выпусков «Галилео» изготовили его чугунную фигурку с гитарой. После съемок ведущий поинтересовался, нужна ли она кому-нибудь, и, услышав отрицательный ответ, решил забрать ее домой.

«И поэтому у меня дома стоит такой маленький чугунный я с гитарой. Это все, что я успел стырить оттуда», — отметил Пушной, говоря о съемках в «Галилео».

Ранее Пушной заявил, что в детстве его часто наказывали за непослушание. Так, в детском саду его заставляли мыть унитазы.

Программа «Галилео», которую вел Пушной, выходила на СТС с 2007 по 2013 год. В студии передачи он ставил простые эксперименты. Также в шоу показывали сюжеты на научные темы. Впоследствии состоялся перезапуск проекта, его ведущими стали Владимир Маркони и Даня Крастер.