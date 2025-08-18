Звезду культовой российской передачи заставляли мыть унитазы

Ведущий «Галилео» Пушной заявил, что мыл унитазы в детском саду за непослушание

Известный российский музыкант, бывший ведущий познавательного телепроекта «Галилео» на канале СТС Александр Пушной рассказал, что его заставляли мыть унитазы в детском саду за непослушание. Подробности он раскрыл в видео для канала «Жиза», доступном на Rutube.

Пушной признался, что в детстве хотел стать клоуном, чтобы веселить людей. Он добавил, что всегда любил развлекать других детей, из-за чего его часто наказывали. «Я нарушал дисциплину, а в советском детском саду обычно за это заставляли мыть унитазы», — заявила звезда культовой российской передачи.

Он добавил, что в школе его уже не принуждали мыть туалеты. Вместо этого его как нарушителя дисциплины выгоняли из класса.

Ранее Пушной развеял популярный миф, связанный с «Галилео». Он рассказал, что не уходил из программы. Кроме того, он добавил, что шоу закрыли не из-за него.

Программа «Галилео», которую вел Пушной, выходила на СТС с 2007 по 2015 год. В студии передачи ведущий ставил простые эксперименты. Также в шоу показывали сюжеты на научные темы.