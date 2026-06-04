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02:59, 4 июня 2026Экономика

В Бундестаге высказались о возвращении немецкого автопрома на российский рынок

Фронмайер: Автопром ФРГ заинтересован в возвращении на российский рынок
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Возвращение немецких автомобильных брендов на российский рынок экономически интересно для ФРГ, и немецкие производители готовы соперничать с китайскими конкурентами. Об этом заявил ТАСС заместитель руководителя фракции «Альтернативы для Германии» (АдГ) в Бундестаге, внешнеполитический эксперт Маркус Фронмайер.

Отвечая на вопрос о перспективах восстановления связей лидеров германского автопрома с российскими партнерами, политик отметил: «Это, безусловно, представляло бы интерес с точки зрения ведения бизнеса. Открытие рынка также было бы важным, потому что мы хотим, чтобы и в будущем в России ездили на Mercedes, а не на китайской продукции».

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Запад совершил серьезную ошибку, введя санкции против России, чем воспользовалась китайская промышленность и вытеснила немецкий автопром

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