Фронмайер: Автопром ФРГ заинтересован в возвращении на российский рынок

Возвращение немецких автомобильных брендов на российский рынок экономически интересно для ФРГ, и немецкие производители готовы соперничать с китайскими конкурентами. Об этом заявил ТАСС заместитель руководителя фракции «Альтернативы для Германии» (АдГ) в Бундестаге, внешнеполитический эксперт Маркус Фронмайер.

Отвечая на вопрос о перспективах восстановления связей лидеров германского автопрома с российскими партнерами, политик отметил: «Это, безусловно, представляло бы интерес с точки зрения ведения бизнеса. Открытие рынка также было бы важным, потому что мы хотим, чтобы и в будущем в России ездили на Mercedes, а не на китайской продукции».

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Запад совершил серьезную ошибку, введя санкции против России, чем воспользовалась китайская промышленность и вытеснила немецкий автопром