Рубио заявил о беспокойстве за судьбу Украины к концу года

Рубио: Новая зима на Украине выдастся суровой из-за неспособности генерировать энергию

Соединенные Штаты беспокоятся за судьбу Украины к концу этого года, когда наступят новые холода. Об этом заявил американский госсекретарь Марко Рубио в сенате США, передает РИА Новости.

«То, что нас неизменно беспокоит — это зима, поскольку она непременно вернется. В прошлом году зима выдалась у них [Украины] довольно суровой», — напомнил чиновник.

По его словам, есть причины считать, что и будущая зима станет непростой для республики. Основная — в том, что страна неспособна самостоятельно генерировать электроэнергию.

Ранее Рубио предостерег, что США видят угрозу эскалации конфликта на Украине. Сигналом этому, по мнению Вашингтона, служат глубокие удары ВС России по территории республики.