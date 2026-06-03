Рубио заявил об угрозе эскалации на Украине

Рубио: США видят угрозу эскалации конфликта на Украине

Соединенные Штаты видят угрозу эскалации конфликта на Украине. Об этом на слушаниях в Палате представителей Конгресса США заявил госсекретарь Марко Рубио, трансляцию ведет агентство Associated Press.

«Сейчас, я думаю, [конфликт на Украине] угрожает эскалацией, поскольку мы наблюдаем глубокие удары», — сказал он.

Госсекретарь отметил, что ситуация в конфликте, по оценке США, зашла в тупик.

Ранее Рубио заявил, что перспективы соглашения по урегулированию на Украине на данный момент не просматриваются. По его словам, ни одна из сторон конфликта не готова пойти на уступки, необходимые для достижения мира.