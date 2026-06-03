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20:40, 3 июня 2026Мир

Рубио заявил об угрозе эскалации на Украине

Рубио: США видят угрозу эскалации конфликта на Украине
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Tom Williams / CQ-Roll Call, Inc via Getty Images

Соединенные Штаты видят угрозу эскалации конфликта на Украине. Об этом на слушаниях в Палате представителей Конгресса США заявил госсекретарь Марко Рубио, трансляцию ведет агентство Associated Press.

«Сейчас, я думаю, [конфликт на Украине] угрожает эскалацией, поскольку мы наблюдаем глубокие удары», — сказал он.

Госсекретарь отметил, что ситуация в конфликте, по оценке США, зашла в тупик.

Ранее Рубио заявил, что перспективы соглашения по урегулированию на Украине на данный момент не просматриваются. По его словам, ни одна из сторон конфликта не готова пойти на уступки, необходимые для достижения мира.

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