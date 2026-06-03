Рубио сделал мрачный прогноз о мире на Украине

Рубио: Перспективы достижения соглашения по Украине на данный момент не просматриваются

Перспективы достижения соглашения по урегулированию конфликта на Украине на данный момент не просматриваются. Об этом на слушаниях в комитете по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США заявил госсекретарь США Марко Рубио, трансляцию ведет агентство Associated Press.

«По состоянию на текущий момент перспективы не выглядят замечательно: ни одна из сторон не готова пойти на уступки, необходимые для достижения соглашения», — сказал он.

Рубио подчеркнул, что Соединенные Штаты сохраняют готовность выступать в роли посредника на переговорах по Украине и хотят помочь положить конец конфликту.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Москва готова к продолжению переговоров по Украине и никогда от них не отказывалась. «Переговоров как таковых нет, хотя мы готовы к этому», — отметил глава государства.