Путин выразил готовность к переговорам по Украине

Путин: Россия готова к продолжению переговоров по Украине

Россия готова к продолжению переговоров по Украине и никогда от них не отказывалась. Об этом журналистам в Астане заявил президент России Владимир Путин, передает РИА Новости.

«Переговоров как таковых нет, хотя мы готовы к этому, мы никогда не отказывались от переговоров», — рассказал Путин.

Некоторые контакты, по его словам, тем не менее сохраняются.

Ранее Путин заявил, что сроки завершения специальной военной операции (СВО) назвать невозможно. Он также отметил, что ситуация на поле боя складывается так, что это позволяет говорить о близости к завершению.