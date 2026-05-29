Путин высказался о запуске беспилотников с территории Латвии

Путин: Места, откуда исходит военная угроза России, являются законными целями

Места запуска беспилотников для ударов по России являются законными целями. Об этом журналистам в Астане заявил президент России Владимир Путин, передает РИА Новости.

«Все места, откуда происходит угроза, прямая, я хочу подчеркнуть, прямая военная угроза России, являются законными целями», — рассказал Путин.

Ранее президент заявил, что сроки завершения специальной военной операции (СВО) назвать невозможно. Он также отметил, что ситуация на поле боя складывается так, что это позволяет говорить о близости к завершению.

Путин также сообщил, что Вооруженные силы России продвигаются в зоне проведения специальной военной операции по всем направлениям.