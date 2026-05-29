«Можем сровнять с землей всех». Путин высказался о переговорах по Украине, угрозах в адрес России и вероятности войны с Европой

Президент России Владимир Путин выступил перед журналистами в Астане по итогам визита в Казахстан. Он сделал ряд заявлений о специальной военной операции (СВО), переговорах с Украиной, Европейским союзом (ЕС) и угрозах в адрес РФ.

Глава государства заявил, что Москва готова к продолжению переговоров по урегулированию на Украине.

«Переговоров как таковых нет, хотя мы готовы к этому, мы никогда не отказывались от переговоров», — уточнил российский лидер. Он отметил, что некоторые контакты сохраняются.

Путин высказался о сроках завершения СВО

Президент РФ сказал, что сроки завершения спецоперации обозначить невозможно. «Называть конкретные сроки в условиях боевых действий невозможно. (...) Так никогда не делается. И я этого делать не буду», — пояснил он.

При этом глава государства обратил внимание, что ситуация в зоне СВО близится к завершению.

Ситуация на поле боя складывается таким образом, что это дает нам право говорить, что ситуация близится к завершению

Владимир Путин президент России

Он указал, что Вооруженные силы (ВС) России наступают по всем направлениям.

«Что касается моего заявления о том, что, на мой взгляд, дело идет к завершению, я сделал это заявление не просто так, а исходя из анализа ситуации на поле боя, а там наши войска наступают по всем направлениям», — пояснил российский лидер.

РСЗО «Град» группировки «Центр» на красноармейском направлении в зоне СВО Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Вместе с тем президент сообщил, что ему докладывают о новых попытках Вооруженных сил Украины ударить по территории России. «Мне докладывают — и сейчас есть попытки ударов по территории Российской Федерации», — подчеркнул Путин.

В связи с этим он заявил, что Россия должна укреплять систему противовоздушной обороны (ПВО). «Нам нужно укреплять систему ПВО. И мы делаем это и будем делать это дальше», — подчеркнул глава государства.

Путин отреагировал на заявления о подготовке Европы к войне с Россией

Российский лидер назвал бредом заявления европейских политиков о подготовке к войне с РФ.

Делается это якобы в связи с агрессивными планами России в отношении Запада и европейских стран. Это вранье

Владимир Путин президент России

Он отметил, что у России никогда не было агрессивных намерений в отношении стран Европы. По словам политика, западные лидеры внедряют в ежедневную практику стандарт «чем страшнее ложь, тем быстрее в нее поверят».

Также Путин высказался о кандидатуре переговорщика с Москвой от ЕС.

«Правы те в Евросоюзе, кто говорит, что они сами должны определять переговорщика, мы им не назначаем», — уточнил глава государства. Он напомнил, что пока Европа никого не предлагает в качестве переговорщика.

Флаги ЕС перед штаб-квартирой Европейской комиссии в Брюсселе, Бельгия Фото: Yves Herman / Reuters

Президент России оценил кандидатуру экс-канцлера Германии Герхарда Шредера на эту роль.

«Я, когда назвал фамилию господина Шредера, имел в виду, что это человек, которому можно доверять. Вы понимаете? Ему всякие ярлыки вешают, что он мой друг и так далее. Да, мы с ним дружим. А что здесь скрывать, что здесь плохого?» — сказал политик.

Путин ответил на угрозы словами «есть все средства сровнять с землей»

Российский лидер также заявил, что у страны есть средства сровнять с землей тех, кто ей угрожает. Так он прокомментировал заявление министра иностранных дел Литвы Кестутиса Будриса об идее атаковать Калининград силами НАТО для демонстрации решительного настроя Прибалтики. «У НАТО есть средства, чтобы при необходимости сровнять с землей российские базы ПВО и ракетные комплексы», — говорил иностранный дипломат.

У Российской Федерации есть все средства сровнять с землей всех, кто попытается это сделать Владимир Путин президент России

Он подчеркнул, что места запуска беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) для ударов по России являются законными целями для ВС РФ.

Все места, откуда происходит угроза, прямая, я хочу подчеркнуть, прямая военная угроза России, являются законными целями

Владимир Путин президент России

Кроме того, глава государства прокомментировал инцидент с падением БПЛА в Румынии. Он подчеркнул, что «никто не может сказать, какого происхождения тот или другой летательный аппарат, до тех пор, пока не проведена экспертиза этого летательного аппарата». Политик заявил о готовности России провести объективное расследование инцидента и дать оценку произошедшего, если ей передадут обломки упавшего дрона.