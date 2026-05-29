Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
19:23, 29 мая 2026Россия

Путин объяснил свои слова об окончании СВО

Путин заявил, что ситуация в зоне проведения СВО близится к завершению
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Александр Полегенько / ТАСС

Ситуация в зоне проведения специальной военной операции (СВО) складывается так, что можно говорить о близости к ее завершению. Об этом заявил президент России Владимир Путин, его слова приводит РИА Новости.

«Ситуация на поле боя складывается таким образом, это дает нам право говорить, что ситуация близится к завершению», — сказал глава государства.

Он также пояснил, что Вооруженные силы России наступают по всем направлениям.

Ранее постоянный представитель России при Организации Объединенных Наций Василий Небензя во время заседания Совета Безопасности высказался по поводу завершения спецоперации на Украине. Он пояснил, что СВО продлится до полного устранения угроз безопасности, исходящих от Украины.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин прокомментировал инцидент с БПЛА в Румынии

    В Японии нашли возможность иметь дорогие машины без их покупки

    Путин высказался о кандидатуре переговорщика от ЕС

    Путин раскрыл подробности о боях в зоне СВО

    Россиянин сбросил маленькую племянницу с балкона и объяснил свой поступок

    Серийный убийца начал орудовать на любимом курорте американцев

    Путин выразил готовность к переговорам по Украине

    Обычный продукт с дачи оказался способен вызвать галлюцинации

    Путину доложили о новых попытках Украины ударить по России

    Бывшая стюардесса суперъяхты раскрыла размер чаевых от миллиардеров

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok