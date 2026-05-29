Путин объяснил свои слова об окончании СВО

Путин заявил, что ситуация в зоне проведения СВО близится к завершению

Ситуация в зоне проведения специальной военной операции (СВО) складывается так, что можно говорить о близости к ее завершению. Об этом заявил президент России Владимир Путин, его слова приводит РИА Новости.

«Ситуация на поле боя складывается таким образом, это дает нам право говорить, что ситуация близится к завершению», — сказал глава государства.

Он также пояснил, что Вооруженные силы России наступают по всем направлениям.

Ранее постоянный представитель России при Организации Объединенных Наций Василий Небензя во время заседания Совета Безопасности высказался по поводу завершения спецоперации на Украине. Он пояснил, что СВО продлится до полного устранения угроз безопасности, исходящих от Украины.