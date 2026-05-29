Заблудившуюся в лесу россиянку спасли с помощью дрона

В Хабаровском крае дрон с тепловизором помог найти заблудившуюся в лесу пенсионерку

В Хабаровском крае заблудившуюся в лесу пенсионерку спасли с помощью дрона, оснащенного тепловизором. Об этом сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

Пенсионерка пропала в районе заброшенного дачного поселка Брусничка недалеко от поселка Октябрьский Ванинского района. Она вышла из дачного домика и ушла в лес. Взятый собакой след вел в сторону леса, однако наземные поиски до позднего вечера не принесли результатов. С наступлением сумерек поисковую операию пришлось приостановить. Одна из участниц группы обратилась за помощью к руководителю Центра общественного развития Дмитрию Братущенко, который обучает подростков, студентов и участников СВО управлению дронами.

Он прибыл на место примерно в 22:00 и запустил дрон с тепловизором и прожектором. Гаджет помог найти женщину, которая ушла в лес примерно на 800 метров, уже через десять минут. Братущенко координировал движение поисковой группы с воздуха и вывел ее к заблудившейся. Пенсионерку вернули домой. В Центре общественного развития действует социальный проект «ЦОБР поиск», в рамках которого подготовленные операторы используют дроны для поиска пропавших в лесу людей.

Ранее в Тульской области волонтеры спасли трехлетнюю девочку, которая провела сутки в лесу. Найти ее удалось благодаря кряканью — услышав людей, ребенок в ответ на свое имя отвечал «кря».