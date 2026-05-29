Гигантского пещерного льва обнаружили в России

Уникальные останки гигантского льва и пещерного медведя нашли ученые в Башкирии

В Башкирии археологи сделали одну из самых необычных находок последних лет. В пещере Иманай-1 на территории национального парка «Башкирия» ученые обнаружили сотни костей древних животных и следы стоянки неандертальцев. Об этом сообщает РИА Новости.

Как рассказал агентству ведущий научный сотрудник Уфимского федерального исследовательского центра РАН Вячеслав Котов, раскопки в пещере ведутся с 2009 года. За это время ученые нашли кости пещерного гигантского льва, малого пещерного медведя, а также древние орудия труда. Кроме того, специалисты обнаружили зуб человека.

По данным «Башинформа», в Иманае-1 нашли более 400 костей пещерных львов. Исследователи считают, что это останки как минимум пяти животных. Ученые уже называют пещеру крупнейшим местонахождением пещерных львов на Урале и одним из самых крупных подобных объектов в мире.

Специалисты уверены, что пещера использовалась как охотничья стоянка десятки тысяч лет назад. Возраст находок оценивают в 35-45 тысяч лет. Сейчас ученые пытаются выяснить, какими путями неандертальцы попали на Южный Урал и как взаимодействовали с другими древними людьми.

«Мы здесь впервые изучили многослойный памятник, который использовался как охотничья стоянка в течение многих сотен лет первобытным человеком», — рассказал Котов.

В будущем пещеру Иманай планируют сделать туристическим объектом. Ученые считают, что новые исследования могут серьезно изменить представления об истории древнего человека на территории Евразии.

