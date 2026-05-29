Россиянин придумал необычный способ борьбы с гниющим мусором у дома

Житель Адлера решил привлечь внимание к невывозу мусора и выбросил авто на свалку

Житель Адлера решил необычным образом привлечь внимание властей к длительному невывозу мусора и выбросил автомобиль на помойку. Внимание на ситуацию обратил Telegram-канал Kub Mash.

По словам россиянина, он на протяжении четырех лет пытался достучаться до чиновников. Мужчина утверждает, что мусорный бак, расположенный недалеко от его дома, установлен не по нормам СанПиНа. Кроме того, отходы не вывозят вовремя, и мусор фактически гниет не только в контейнерах, но и на земле возле них. В результате житель Адлера пригнал авто прямо на свалку и оставил его там. На записи, опубликованной местной жительницей, можно увидеть, насколько сильно захламлен участок рядом с мусорными баками.

