Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Авто
ВсеТест-драйвНовинкиРемонтНа дорогахТехнологииАвторынокЗаконы
22:24, 29 мая 2026Авто

Москвичи необычным способом наказали таксиста за неправильную парковку

Москвичи забросали мусорными пакетами авто неправильно припарковавшегося таксиста
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Belkin Alexey / Global Look Press

Жители Москвы необычным способом наказали таксиста за неправильную парковку. Внимание на ситуацию обратил Telegram-канал «Москва М125».

По информации источника, в районе Измайлово на востоке столицы люди забросали мусорными пакетами автомобиль такси, который водитель решил припарковать возле мусорки. «Их боялась остальная Москва», — прокомментировал произошедшее автор публикации.

Пользователи сети в основном поддержали поступок жителей Измайлово, однако нашлись и те, кто счел его необдуманным и бессмысленным. Один из комментаторов отметил, что водитель отделается штрафом, а «идиоты получат уголовку». Другой добавил, что таксист может отъехать с места и сбить пакеты, которые в дальнейшем доставят проблем дворникам.

Ранее сообщалось, что житель Адлера, захотевший привлечь внимание властей к длительному невывозу мусора, выбросил свою машину на помойку.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В российском посольстве заявили о возможной инсценировке падения БПЛА в Молдавии

    Глава минфина США назвал три сценария по Ирану

    Билан рассказал о покупке дома мечты

    Президент Румынии объяснил залет дрона на территорию страны

    Экс-премьер Украины рассказал о возможных последствиях продолжения мобилизации в стране

    В Подмосковье троих мужчин осудили за разбой и похищение подростка

    В сети обсудили внешность 46-летней украинской актрисы на фото без нижнего белья

    Пленный из ВСУ попросил родственников связаться с ним через российских солдат

    США отказались вводить пошлины на палладий из России

    В России объявлены цены на новый небольшой кроссовер Kia

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok