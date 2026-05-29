Москвичи необычным способом наказали таксиста за неправильную парковку

Москвичи забросали мусорными пакетами авто неправильно припарковавшегося таксиста

Жители Москвы необычным способом наказали таксиста за неправильную парковку. Внимание на ситуацию обратил Telegram-канал «Москва М125».

По информации источника, в районе Измайлово на востоке столицы люди забросали мусорными пакетами автомобиль такси, который водитель решил припарковать возле мусорки. «Их боялась остальная Москва», — прокомментировал произошедшее автор публикации.

Пользователи сети в основном поддержали поступок жителей Измайлово, однако нашлись и те, кто счел его необдуманным и бессмысленным. Один из комментаторов отметил, что водитель отделается штрафом, а «идиоты получат уголовку». Другой добавил, что таксист может отъехать с места и сбить пакеты, которые в дальнейшем доставят проблем дворникам.

Ранее сообщалось, что житель Адлера, захотевший привлечь внимание властей к длительному невывозу мусора, выбросил свою машину на помойку.