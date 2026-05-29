Глава минфина США назвал три сценария по Ирану: сделка, блокада, новые удары

Глава минфина США Скотт Бессент назвал три варианта возможных действий американских властей в контексте Ирана. Об этом он рассказал в ходе Экономического форума имени Рейгана, передает Reuters.

Бессент заявил, что возможны три варианта развития событий: заключение сделки, продолжение блокады и усиление давления, которое, по его мнению, с каждым днем все сильнее ухудшает положение другой стороны, либо возвращение к военным действиям.

Ранее президент США Дональд Трамп озвучил два ключевых требования к Ирану. По его словам, Иран должен согласиться с тем, что у него никогда не будет ядерного оружия. Вторым требованием стало открытие Ормузского пролива. Трамп считает, что водная артерия должна быть разблокирована для беспрепятственного судоходства без промедлений и пошлин.