23:00, 29 мая 2026

Глава минфина США назвал три сценария по Ирану: сделка, блокада, новые удары
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Kylie Cooper / Reuters

Глава минфина США Скотт Бессент назвал три варианта возможных действий американских властей в контексте Ирана. Об этом он рассказал в ходе Экономического форума имени Рейгана, передает Reuters.

Бессент заявил, что возможны три варианта развития событий: заключение сделки, продолжение блокады и усиление давления, которое, по его мнению, с каждым днем все сильнее ухудшает положение другой стороны, либо возвращение к военным действиям.

Ранее президент США Дональд Трамп озвучил два ключевых требования к Ирану. По его словам, Иран должен согласиться с тем, что у него никогда не будет ядерного оружия. Вторым требованием стало открытие Ормузского пролива. Трамп считает, что водная артерия должна быть разблокирована для беспрепятственного судоходства без промедлений и пошлин.

