23:49, 29 мая 2026Мир

Российский посол заявил о новом уровне вовлеченности Канады в украинский кризис

Посол России Степанов: Канада переходит на новый уровень вовлеченности в украинский кризис
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Sergey Bulkin / Global Look Press

Планы Канады по производству дронов для Вооруженных сил Украины (ВСУ) на ее территории говорят о переходе Оттавы на новый уровень вовлеченности в украинский кризис, заявил посол России в Канаде Олег Степанов. Об этом пишет ТАСС.

По его словам, Канада решила перейти от поставок вооружений и финансовой помощи к прямой кооперации с Киевом в сфере военно-промышленного производства.

«Фактически Оттава переходит на новый уровень вовлеченности в украинский кризис», — подчеркнул он.

Ранее также сообщалось, что Украина получит от Канады денежный транш в размере 14,4 миллиона долларов на восстановление энергетики.

