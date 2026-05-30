Два человека стали жертвами удара ВСУ по российскому региону

В Белгородской области при ударе ВСУ погибли два человека

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли очередной удар по Белгородской области. В результате погибли два человека, еще двое пострадали, сообщили в региональном оперативном штабе.

«В поселке Октябрьский Белгородского округа FPV-дрон атаковал автомобиль. От полученных ранений двое мужчин скончались на месте», — говорится в сообщении. В оперштабе выразили соболезнования родным и близким жертв удара ВСУ. Двое пострадавших также мужчины, у них диагностированы акубаротравма и слепое осколочное ранение шеи. Их госпитализировали.

Ранее из-за удара ВСУ по Белгородской области пострадала женщина. Она также была доставлена в больницу.