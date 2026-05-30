00:42, 30 мая 2026Бывший СССР

Раскрыто число находящихся за границей украинцев

Сибига сообщил, что за границей находятся около 8 миллионов украинцев
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

Около 8 миллионов украинцев сейчас находятся за границей, при этом не все страны хотят возвращать их на Украину. Об этом заявил глава украинского МИД Андрей Сибига, передает издание «Страна».

Как пояснил дипломат, некоторые государства якобы не заинтересованы в возвращении украинцев на родину из-за их вклада в развитие экономик, а также из-за высокого уровня квалификации и адаптивности. «Нам будет необходимо бороться за своих людей», — резюмировал Сибига.

Ранее Сибига заявил, что у Украины и Европы есть козыри, которые пора разыграть.

